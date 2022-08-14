Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı - Son Dakika
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Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı

14.08.2022 12:43
Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı

Malatya'da polisinin şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Malatya'da polisinin şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir valiz içerisinde 7 paket halinde toplamda 3 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Narkotik, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin yakalandı - Son Dakika
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