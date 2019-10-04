Son Dakika Haberleri: Malatya'da polislerden, 'el ele güvenli geleceğe' projesi
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Malatya'da polislerden, 'el ele güvenli geleceğe' projesi

1 saat önce

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği'nde görevli polisler, 'el ele güveli geleceğe' projesi kapsamında İnönü Üniversitesi'nde stant açarak öğrencileri bilinçlendirdi.

Malatya'da polislerden, 'el ele güvenli geleceğe' projesi, System.String[]

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği'nde görevli polisler, 'el ele güveli geleceğe' projesi kapsamında İnönü Üniversitesi'nde stant açarak öğrencileri bilinçlendirdi.


Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ile TEM'e bağlı görevli polisler 'el ele güveli geleceğe' projesi kapsamında İnönü Üniversitesi'nde stant açtı. Yaklaşık 10 bin öğrencinin ziyaret ettiği stantta polisler bilgilendirici broşürler dağıttı.


Standı ziyaret eden öğrencilere, görevliler tarafından not defteri, kalem ve kitap ayracı hediye edildi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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