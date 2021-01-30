Malatya'da polislerden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kaymakamlık tarafından sokak hayvanları için temin edilen mamalar, polislerce ilçenin belirli noktalarına bırakıldı.

Doğanşehir Kaymakamlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulandığı soğuk kış gününde sokak hayvanlarını unutmadı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından temin edilen mamalar, İlçemiz Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi için ilçemizin belirli noktalarına dağıtıldı. Bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının da unutulmaması gerektiğini belirten Kaymakamımız Sayın Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine teşekkür etti." ifadeleri yer aldı.