Son Dakika Haberleri: Malatya'da polisten asayiş denetimleri
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malatya'da polisten asayiş denetimleri

1 saat önce

Türkiye genelinde farklı saat dilimlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığına yönelik olarak Malatya'da da uygulama ve denetimler yapıldı.

Malatya'da polisten asayiş denetimleri, System.String[]
Türkiye genelinde farklı saat dilimlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığına yönelik olarak Malatya'da da uygulama ve denetimler yapıldı.

Bu kapsamda Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa olarak şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Uygulamalar sonucunda 86 işyeri, 36 park, 9 metruk bina ve 12 sokak kontrol edilirken, 5 bin 528 şahıs sorgulandı, 3 aranan şahıs ile 5 yoklama kaçağı şahıs da yakalandı.

Uygulama ile 512 araç kontrol edilirken 11 araç sürücüsüne 14 bin 640 TL ceza kesildi. Uygulamalarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 1.93 gram uyuşturucu sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:54 Kaynak: İHA
Battalgazi, Narkotik, Türkiye, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki Dünyanın kekiği Denizli'de hasada hazırlanıyor! 50 milyon dolar gelir sağlanacak Erdoğan-Trump görüşmesindeki gelişmeler iş dünyasını mutlu etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 18:15:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da polisten asayiş denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]