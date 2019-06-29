Malatya'da polisten asayiş denetimleri
1 saat önce
Türkiye genelinde farklı saat dilimlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığına yönelik olarak Malatya'da da uygulama ve denetimler yapıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:54 Kaynak: İHA
genelinde farklı saat dilimlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığına yönelik olarak Malatya
'da da uygulama ve denetimler yapıldı.
Bu kapsamda Battalgazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Yeşilyurt
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa olarak şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.
Uygulamalar sonucunda 86 işyeri, 36 park, 9 metruk bina ve 12 sokak kontrol edilirken, 5 bin 528 şahıs sorgulandı, 3 aranan şahıs ile 5 yoklama kaçağı şahıs da yakalandı.
Uygulama ile 512 araç kontrol edilirken 11 araç sürücüsüne 14 bin 640 TL ceza kesildi. Uygulamalarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 1.93 gram uyuşturucu sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. - MALATYA
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