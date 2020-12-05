Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kent merkezinde polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir otomobil sürücüsü, çevre yoluna çıkarak, Sanayi Kavşağı'ndan İstasyon Kavşağı'na doğru ilerledi.

Kavşağı kapatan ekipler, otomobili durdurarak sürücü O.K. ile otomobilde bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ve metamfetamin ile tütüne karıştırılarak makarona doldurulan esrar ele geçirdi.