Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı - Son Dakika

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

6 saat önce

Malatya'da, kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan sürücülere sucuk ekmek ikram edildi.

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı, System.String[]

Malatya'da, kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan sürücülere sucuk ekmek ikram edildi.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya- Elazığ kara yolunda bulunan uygulama noktasında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti.

Burada görev yapan polislerin moral ve motivasyonunu arttırma adına gerçekleştirilen ziyarette mangalda sucuk ekmek yapıldı.

Hazırlanan sucuk ekmekler, uygulama noktasındaki polisler tarafından durdurulan araç sürücü ve yolculara da ikram edildi.

Ercan Dağdeviren, Malatya, Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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