Son Dakika Haberleri: Malatya'da Pompalı Tüfekle Market Soygunu

Malatya'da Pompalı Tüfekle Market Soygunu

2 gün önce

Malatya'da bir markete giren maskeli şahıs, görevlisi pompalı tüfekle kasiyeri hale getirerek kasadaki paraları aldı.

Malatya'da Pompalı Tüfekle Market Soygunu, System.String[]
Malatya'da bir markete giren maskeli şahıs, görevlisi pompalı tüfekle kasiyeri hale getirerek kasadaki paraları aldı. Soygun anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

6 Şubat Çarşamba günü yaşanan soygunda, kimliği belirlenemeyen şahıs, kar maskesi takarak Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'ndeki bir markete girdi. Burada elinde pompalı tüfekle dolaşan soyguncu, depoda bulunan market çalışanını tüfekle rehin alarak ön kısma getirdi. Güvenlik kameralarına da yansıtan soygun anında korku dolu anlar yaşayan görevliye kasayı açtıran şahıs, paraları aldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Akşam saatlerinde yaşanan soygun sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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