Son Dakika Haberleri: Malatya'da Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Malatya'da Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı

1 saat önce

Malatya'da Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandıMALATYA - Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Malatya'da Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı

MALATYA - Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde N.K.'ya H.H.N.'in kullandığı motosiklet üzerinden pompalı tüfekle ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda bacaklarına isabet alan N.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.K. önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis ekipleri N.K.'yı silahla yaraladıktan sonra olay yerinden motosiklet ile kaçan H.H.N.'i yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya'da Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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