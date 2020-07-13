Malatya"da Poyraz Konağı ziyaretçilere kapılarını açıyor - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Poyraz Konağı Yaşam Müzesi yarın kapılarını açacak.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bulunan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayında ziyarete kapatılan Poyraz Konağı Yaşam Müzesi, yarından itibaren ziyaretçilerini kabul edecek.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yarın açılacak olan Poyraz Konağı Yaşam Müzesi'nde incelemede bulundu.

Güder, müzenin tarihe yolculuk etmek isteyen insanlar için önemli bir uğrak yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Battalgazimizin yaşanmış bir tarihi olan Poyraz Konağı'nı arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir pandemi süreci yaşandı. Bu süreçte vatandaşın ziyaretine açık olan noktalar ziyarete kapatılmıştı. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak bu süreçte 100 yıllık tarihi konağımızın bazı eksiklerini giderdik ve bazı tadilatlarını yaptık. Yarın Poyraz Konağı'mız vatandaşımızın hizmetine açılmış olacak."