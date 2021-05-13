Malatya'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

Malatya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, kıldıkları bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selahattin Gürkan, bayram namazını Şehir Mezarlığı Camiinde kıldıktan sonra, vatandaşlarla bayramlaşarak, şehitlik ziyaretinde bulundu.

Şehitlikte bulunan şeref defterini imzalayan Gürkan, şehit ailelerinin Ramazan Bayramlarını da tebrik etti.

Yeti tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir bayramı daha buruk ve hüzünlü geçirdiklerini aktaran Gürkan, "Şehit ailelerimize sabrı cemil diledik. Şehitlerimizin şefaatlerine bizlerin nail olmasını temenni ettik. Görüldüğü gibi hem ülkemiz, hem alemi İslam hem de insanlık olarak bayramı buruk ve hüzünlü bir şekilde idrak ediyoruz. Bir taraftan insanlığın yakasına musallat olan koronavirüs can almaya devam ediyor ve insanları maske ve mesafe koşullarıyla birbirlerinden uzaklaştırıyor. Diğer taraftan alemi İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kan dökülüyor. Bu durum Müslüman olarak bizleri üzüntüye sevk ediyor." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile Belediye Başkanı Osman Güder ise tarihi ilçedeki tarihi Namazgah'da Kovid-19 tedbirlerine uyarak, bayram namazı kıldı. Namaz sonrası Duran ve Güder, vatandaşların bayramını kutladı.

Bayram namazına katılan vatandaşlara Battalgazi Belediyesi tarafından şeker ikramı da yapıldı.