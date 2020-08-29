Malatya'da protokolünden 30 Ağustos mesajı - Son Dakika

Malatya'da protokolünden 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. Yıldönümü nedeniyle Malatya protokolü kutlama mesajları yayımladı.

Malatya'da protokolünden 30 Ağustos mesajı, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. Yıldönümü nedeniyle Malatya protokolü kutlama mesajları yayımladı.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Başkomutanlık Meydan Muharebesi, hepimiz için iftihar vesilesidir" dedi.

Tüfenkci, "Kurtuluş Savaşımızı tarihte benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98'inci yıl dönümünün heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Sonuçları ile tarihe yön veren ve bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, hepimiz için iftihar vesilesidir. Türk Milleti, bağımsızlıktan vazgeçmeyeceğini bu zaferle kanıtlamış; her alanda azim ve kararlılığın zaferle sonuçlanacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Tarihimizi süsleyen şanlı zaferlerimiz, milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğinin, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağının ispatıdır" ifadelerine yer verdi.

Tüfenkci, mesajının son bölümünde şunları belirtti: "Ecdadımızın tüm dünyada benzeri görülmemiş fedakarlıklarla koruduğu vatanımızı, aynı gurur ve şanla geleceğe taşımak, her alanda büyütmek ve güçlendirmek en asli görevimizdir. Tarihimizden aldığımız güç, çalışma azmimizle birleştiğinde milletimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Bu bilinçle ülkemizin menfaati ve geleceği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer alma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu emsalsiz zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve rahmetle yad ediyorum."

Malatya Baro Başkanı Enver Han'ın mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, zaferin önemine temas ederek, "Ülkemiz topraklarının düşmanlar tarafından işgal edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyen; imkansızlıklar içinde bile Milli Mücadeleye giren milletimiz, tarihe bu zaferini de altın harflerle yazdırmıştır. Başkomutan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk Ordusu, yıkılan ulusal gururunu ayağa kaldırmış 'İstiklal savaşında' 26-30 Ağustos Zaferiyle noktalanan süreçte Milletimizin bağrından yeniden doğmuştur. Büyük Taarruz Savaşı, kendi bayrağı altında bağımsız bir şekilde yaşamak ve bu uğurda gösterdiği fedakarlıklar sonucunda 30 Ağustos'ta emsalleri yine Türk Milleti tarafından ortaya konan büyük bir zafere dönüşmüştür. Gururla yıl dönümünü kutladığımız bu zafer, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, bayrak sevgisinden, milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmeyen bir millet olduğumuzu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü her zaman koruyacağını tüm dünyaya göstermiştir. O gün olduğu gibi bugün de egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğunu, aynı gururla tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlığın ve Cumhuriyetimizin temeli olan 30 Ağustos Zafer Bayramı' nızı birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik duygularıyla kutlar, Büyük Önder Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza, ülkemiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunar, onların bizlere bıraktığı bu zaferi yılmadan sonsuza dek yaşatacağımızın sözünü vererek sağlık ve esenlikler dileriz" dedi.

MHP'li Samanlı'nın mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanı Mesut Samanlı da, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Türk milletinin en müjdeli, en kutlu ve en gururlu yıldönümü bugün. Milli bayramlarımız arasında en şanlısı, en derin anlamlısı, en birliği içinde taşıyanı 30 Ağustos; acı, keder ve yokluk karşısında yüreğine ateş düşen Türk milletinin gücünün altına atılmış bir imza gibi, mazimizi onurlandırmaktadır. Merhametin, Allah korkusunun, inancın, yek vücut olmanın en güzel ifadesidir. Memleketin her köşesi zapt edilmiş iken sapa sağlam, çelik gibi bir irade ile halkına seslenen, onları onurlu mücadeleye çağıran Mustafa Kemal, kahraman Türk ordusu ile Türk halkının başladığı mücadeleyi büyük bir zaferle taçlandırmıştır. 19 Mayıs 1919'da başlayan bu kutlu mücadele, "ya istiklal, ya ölüm" mücadelesidir. Bize nasip olan, çok şükür ki istiklaldir" ifadelerine yer verdi.

Samanlı, "Mustafa Kemal'in bir millete, bir milletin de Mustafa Kemal'e inandığı; bu inancın yol gösterişi ile ilerleyen Türk milletinin, son kan damlasına değin mücadele ederek, aziz vatanı düşmana dar ettiği ama asla yar etmediği bir zaferdir 30 Ağustos. Sakarya'dan Kocatepe'ye uzanan yolculukta, Mustafa Kemal'in yoksulluk içinde imkansız gibi görünen çağrısına bir an bile tereddüt etmeden riayet eden, yüreğinde saf sevgi ve vatan sevdası taşıyan Türk halkının salt çabası, direnişi, şahlanışı ve bütünleşmesidir. Mustafa Kemal ve kahraman ordumuzun yanında, dualarıyla savaşa dahil olan isimsiz kahraman annelerin, mermileri çocuğuymuş gibi kucağında taşıyan, düşmana geçit vermeyen Kara Fatma'ların, nice kadınlara örnek olmuş Rahime Hanım'ların, mermilerini düşman sinesine saplarken bir an dahi tereddüt etmeyen Nene Hatun'ların ve nicelerinin de zaferidir" diyerek, daha sonra şunları belirtti:

"30 Ağustos ruhu, o günden bugüne bizimle yaşamaya devam etmektedir. Zaman zaman sesi duyulmaz olan vicdanlar gök kubbemizi karartsa da bu millet; kötü zamanların, tatsız olayların, haksızlık ve zorbalıkların karşısında bu ruh ile ayakta kalmış, ona boyun eğmemiştir. Zaferlerle dolu bir geçmişin, zaferlere koşmayı umut eden torunları olarak; Atamız'ın, askerlerimizin, fiziksel ve manevi desteklerini eksik etmeyen kadınlarımızın emeğinin, çabasının bedelini ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Fakat en azından onlara layık bir toplum olabilmeyi umut ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha gururla kutluyoruz." - MALATYA

Zafer Haftası, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da protokolünden 30 Ağustos mesajı - Son Dakika


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