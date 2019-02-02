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Malatya'da Puanlar Paylaşıldı

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Malatya'da Puanlar Paylaşıldı, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine ortasında Kravets'in kafa vuruşu sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1 18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1 26. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Chery'nin yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı. 32. dakikada Bifouma'nın ceza alanına yaptığı ortada Aleksic, vole ile topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu gol geçerlilik kazanmadı. 52. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Chebake'in ortasında penaltı noktası üzerinde Bifouma'nın vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 60. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bifouma'nun vuruşunda savunma gole izin vermedi. 74. dakikada Aleksic'in serbest vuruşu sonrası topla buluşan Donald, yerden sert bir vuruş yaptı ancak son anda Kayserispor savunmasından Lung topu uzaklaştırdı. 90. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Barış'ın sert şutunu kaleci çift yumrukla önledi.

---KÜNYE---

Stat: Yeni Malatya Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Bülent xx, Mina xx, Murat Akça xx, Aleksic xxx, Donald xx, Guilherme xx (Barış dk. 84 x), Murat Yıldırım x (Robin dk. 45 x), Bifouma xx, Ömer xx (Eren dk. 67 x) Yedekler: Ertaç, Sincere, Mustafa, Erkan, Pereira, Ahmed Teknik Direktör: Erol Bulut İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Atila xx, Hasan Hüseyin xx (Varela dk. 74 x), Deniz xx, Kravets xxx (Kucher dk. 78 x), Chery xx (Levent dk. 90 ?), Sapunaru xx, Kana xx, Şamil xx, Umut xx Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Kucher, Berkant, Mert, Varela Teknik Direktör: Hikmet Karaman Goller: Aleksic (dk. 18) (E. Y. Malatyaspor), Kravets (dk. 13) (İ.M.Kayserispor) Sarı kartlar: Lopes, Deniz, Atila (İM Kayserispor)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

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