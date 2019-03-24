Son Dakika Haberleri: Malatya'da Rastgele Ateş Açan Şüpheli Bir Kişiyi Yaraladı

Malatya'da Rastgele Ateş Açan Şüpheli Bir Kişiyi Yaraladı

24 saniye önce

Malatya'da çevreye rastgele ateş açan şüpheli bir kişiyi yaraladı.

Malatya'da Rastgele Ateş Açan Şüpheli Bir Kişiyi Yaraladı, System.String[]
Malatya'da çevreye rastgele ateş açan şüpheli bir kişiyi yaraladı.

Battalgazi ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Beydağı 1+1 TOKİ konutlarında henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açıldı.

Olayda Sami K, ayağından saçmayla yaralandı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar bir apartmanın duvarına da isabet etti.

Sami K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Asayiş ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Battalgazi, Malatya, Güncel
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