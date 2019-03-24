Malatya'da Rastgele Ateş Açan Şüpheli Bir Kişiyi Yaraladı

Malatya'da çevreye rastgele ateş açan şüpheli bir kişiyi yaraladı.

Malatya'da çevreye rastgele ateş açan şüpheli bir kişiyi yaraladı.



Battalgazi ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Beydağı 1+1 TOKİ konutlarında henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açıldı.



Olayda Sami K, ayağından saçmayla yaralandı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar bir apartmanın duvarına da isabet etti.



Sami K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Asayiş ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Saadet Partisi Seçim Bürosu Önünde Rastgele Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: Adını Ayasofya Cami Yaparak Müze Sıfatından Çıkarabiliriz

Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı!

8 Metrelik Dev Dalgalar Arasında Kalan Yolcu Gemisinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!