Malatya'da rehavet vaka sayılarını arttırdı - Son Dakika

- Malatya'da rehavet vaka sayılarını arttırdı

Bitme noktasına gelen salgın, bugünlerde ciddi oranda yükseldi

MALATYA - Yeni tip korona virüs salgınında geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarının ciddi oranda düşüşe geçtiği Malatya'da sayı yeniden yükselişe geçti. Bir günde 10'un üzerinde pozitif vakanın çıkması ile Vali Aydın Baruş, Malatyalıları uyarak vaka sayısının arttığını söyleyerek kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele aralıksız sürerken, Malatya'da alınan sıkı tedbirler sonucu pozitif vaka sayısında hissedilir bir düşüş yaşanmıştı. 21 Mayıs'ta kentteki korona mücadelesini değerlendiren Malatya Valisi Aydın Baruş, 16 Mayıs'tan itibaren vaka sayılarında ciddi oranda bir düşüş yaşandığını da dile getirmişti. Araya giren Ramazan Bayramı sonrası ise bugünlerde Malatya'da korkulan oldu ve yine vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre şuan Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezinde 18, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 28 pozitif vakanın yatarak tedavi gördüğü öğrenildi.

1 Mahalle karantina altında

Öte yandan Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sürür Mahallesinde de bir vatandaşın testinin pozitif çıkması nedeniyle mahalle karantina altına alındı. Yazıhan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, mahallede bir vatandaşın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilerek, salgının önüne geçilmesi adına Sürür Mahallesinin bugün saat 12.00 itibariyle karantina altına alındığı açıklandı. Açıklamada, karantina altında olan mahalledeki vatandaşların ihtiyaçlarının ise ilçe vefa destek gurubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

TÖTM polikliniklerinde sadece randevulu hastalara bakılacak

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur'da bugün yaptığı yazılı açıklamada, toplumda salgın bitti imajı oluştuğunu ve bu nedenle vakalar da artışın yaşandığını dile getirdi. Hastanelerinin halen pandemi hastanesi olduğunu ifade eden Beytur, aile hekimliği ve devlet hastanelerinde çözülebilecek hastalıklar için Turgut Özal Tıp Merkezine başvurulmamasını istedi.

Hastanelerinin tüm polikliniklerinde sadece randevulu hastalara bakılacağını ifade eden Beytur, "Muayene için randevunuzu totm.inonu.edu.tr web adresindeki online işlemlerden veya 444 1996 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Randevu saatinizden en erken 20 dakika önce hastaneye geliniz. Bu süreçte lütfen maske takınız, sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Zorunlu kalmadıkça hastaneye refakatçi getirmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

Bir süre önce maskesiz dolaşmanın yasaklandığı kent merkezinde, polis ekipleri maske takmayan vatandaşları sık sık uyarırken, halen bazı kişilerin ise maske takmadan dolaştığı görüldü.