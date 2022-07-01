Malatya'da rehber öğretmenlere meslek lisesinin önemi anlatıldı - Son Dakika
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Malatya'da rehber öğretmenlere meslek lisesinin önemi anlatıldı

01.07.2022 13:21
Malatya'da rehber öğretmenlere meslek lisesinin önemi anlatıldı

Malatya'da rehber öğretmenlere lise tercih dönemi dolayısıyla meslek liselerinin önemi anlatıldı.

Malatya'da rehber öğretmenlere lise tercih dönemi dolayısıyla meslek liselerinin önemi anlatıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) düzenlenen toplantının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, meslek lisesine gittikten sonra çocukların istihdam konusunda sıkıntı çekmediklerini, 11. sınıftan itibaren staja başladıklarını ifade etti.

Meslek liselerine gidecek çocukların yetenekli olmalarının gerektiğini belirten Özdemir, "3 gün boyunca tercih komisyonunda olan rehber öğretmen arkadaşlarımızı simülasyon çalışmasına alacağız. Tornavidalar, vidalar ve sıkacakları somunların olacağı bir yer olacak. İkinci simülasyonda bir iğne ipliğimiz olacak, üçüncüde de bir sanayi bölgesinde bir iş yerine giderek oradaki sanayi aleti neyse onu ne kadar kullanabiliriz buna bakacağız. Eğer biz bu işi karşı tarafa anlatacaksak, bunun ne kadar zor olduğunu önce kendimizin yaşayıp görmesi gerecek." diye konuştu.

MTSO Başkan Vekili Celal Abbas Karaduman da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının açıklandığını, öğrencilerin tercih döneminin 15 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirtti.

Karaduman, bu tercih döneminde de her yıl olduğu gibi öğrencilere meslek liselerinin öneminin anlatılması gerektiğini dile getirerek, ülke ekonomisi için üretim odaklı personel anlayışının olması gerektiğini ifade etti.

Nitelikli personelin yetişeceği en önemli yerin de meslek liseleri olacağına inandıklarını kaydeden Karaduman, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan "81 İl 81 Okul" protokolü kapsamında proje okulları olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere Malatya'daki tüm meslek liselerine özel bir hassasiyetle yaklaştıklarını sözlerine ekledi.

MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, "81 İl 81 Okul" protokolü kapsamında kentte yürüttükleri çalışmaları anlattı, son yıllarda meslek lisesi tercihlerinin yüzde 60 oranında arttığını ifade etti.

Daha sonra tematik liseler ve savunma sanayi meslek liseleri ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Suat Kılıç ile Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı, okulları ve bölümleri hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da rehber öğretmenlere meslek lisesinin önemi anlatıldı - Son Dakika

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