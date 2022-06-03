Reklam tabelasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Reklam tabelasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

03.06.2022 23:02

Malatya'da bir mağazanın reklam tabelasına sıkışan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'da bir mağazanın reklam tabelasına sıkışan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezinde bir mağazada alışveriş yapan müşteriler, karga sesleri duyunca dışarı çıktıklarında reklam tabelasına bir karganın sıkıştığını fark etti.

Mağaza çalışanları karganın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bir itfaiye eri, sıkışan kargayı kurtarmaya çalışırken diğer kargaların etrafta uçmaları

çevredekileri tedirgin etti.

İtfaiye ekipleri, kargayı bulunduğu yerden kurtararak salıverdi.

Reklam tabelasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
Reklam tabelasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
Reklam tabelasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
Reklam tabelasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reklam tabelasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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