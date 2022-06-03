Kent merkezinde bir mağazada alışveriş yapan müşteriler, karga sesleri duyunca dışarı çıktıklarında reklam tabelasına bir karganın sıkıştığını fark etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Reklam tabelasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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