Malatya'da resim yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da resim yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verildi - Son Dakika

Malatya'da resim yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verildi

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında Malatya'da dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Malatya'da resim yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında Malatya'da dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Yarışmada 1'inci Biruni İlköğretim Okulu'ndan öğrencisi Şeyma Çelik, Doğanşehir Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Müberra Çelebi 2'nci ve Mihrişah Arpacı ise 3'üncü oldu.

Derceye giren öğrencilere hediyelerini Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) 21. Bölge Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram ile Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ verdi.

İsmet Bayram, resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, "Öğrencilerimizin bu başarısı diğer öğrencilerimizi motive edecektir." ifadelerini kullandı.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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