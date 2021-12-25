Malatya'da restorasyonu devam eden Yeni Cami ocak ayında ibadete açılacak - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, tarihi Yeni Cami'nin restorasyonunda sona gelindiğini ve ocak ayında ibadete açılacağını söyledi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Baycanlı ile birlikte 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatılan 109 yıllık Yeni Cami'deki güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını inceledi.

Güçlendirme ve restore çalışmalarında sona gelindiğini belirten Çalık, "Yeni Camimizde ince işçilik gerektiren bir çalışma yapılıyor. Uzamasının en önemli sebebi, eskisiyle birebir aynı ve daha güçlü ve kaliteli bir mimariyi oturtmak adına iğneyle kuyu kazarak onarımı yapıldı." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da tarihi caminin restorasyon çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Çalık, şunları kaydetti:

"Camimizde ince işçilikler dahil olmak üzere iki minaremizin tamamen bakım ve onarımı yapıldı. Önce bir minaremizde tadilat yapıldı. Sonrasında diğer minaremizde de yapılan incelemenin ardından bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Camimizin her bir alanı elden geçirilerek restore edildi. Çevre düzenleme çalışması da yapılacak ve inşallah ocak ayında Yeni Camimizi ibadete açmak nasip olacak."

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Baycanlı ise tamamen kesme taştan yapılan ecdat yadigarı caminin ana bina ve minareleri dahil olmak üzere restorasyonunu tamamlamak üzere olduklarını belirtti.