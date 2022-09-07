Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu kurtarıldı

07.09.2022 15:02
Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Recai Kutan Caddesi üzerindeki bir okul inşaatının şantiye alanındaki kapağı açık rögardan köpek sesi duyan duyarlı vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinden bir er, rögara girerek yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek kurtarıldıktan sonra salındı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da rögara düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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