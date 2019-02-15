Son Dakika Haberleri: Malatya'da Roma Dönemine Ait Kandille Yakalana 2 Kişi Gözaltına Alındı

Malatya'da Roma Dönemine Ait Kandille Yakalana 2 Kişi Gözaltına Alındı

33 dakika önce

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi.

Malatya'da Roma Dönemine Ait Kandille Yakalana 2 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçede belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Baskında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:03 Kaynak: DHA

Jandarma, Roma, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak

Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:36:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Roma Dönemine Ait Kandille Yakalana 2 Kişi Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]