Malatya'da Roma Dönemine Ait Kandille Yakalana 2 Kişi Gözaltına Alındı
33 dakika önce
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi.
MALATYA'nın Pütürge
ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma
dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçede belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Baskında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:03 Kaynak: DHA
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