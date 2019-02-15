Malatya'da Roma Dönemine Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi
1 saat önce
Malatya'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 adet Roma Dönemine ait kandil ele geçirildi.
Malatya
'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 adet Roma
Dönemine ait kandil ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahsın ev ve eklentilerinde arama faaliyeti icra edildi. Şüphelilere ait 2 adreste yapılan arama sonucunda, 6 adet Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen kandil ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yapan ve Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 2 şüpheli şahıs sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:11 Kaynak: İHA
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