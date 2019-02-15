Son Dakika Haberleri: Malatya'da Roma Dönemine Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Malatya'da Roma Dönemine Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi

1 saat önce

Malatya'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 adet Roma Dönemine ait kandil ele geçirildi.

Malatya'da Roma Dönemine Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi, System.String[]
Malatya'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 adet Roma Dönemine ait kandil ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahsın ev ve eklentilerinde arama faaliyeti icra edildi. Şüphelilere ait 2 adreste yapılan arama sonucunda, 6 adet Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen kandil ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yapan ve Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 2 şüpheli şahıs sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:11 Kaynak: İHA

Roma, Malatya, Güncel
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