Malatya'da ruhsatsız 5 diş yeri kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da ruhsatsız 5 diş yeri kapatıldı - Son Dakika

Malatya'da ruhsatsız 5 diş yeri kapatıldı

6 saat önce

Malatya'da ruhsatsız 5 diş yeri kapatıldı.

Malatya'da ruhsatsız 5 diş yeri kapatıldı, System.String[]

Malatya'da ruhsatsız 5 diş yeri kapatıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü ile Malatya Diş Hekimleri Odası işbirliği çerçevesinde, ruhsatsız çalışan iş yerleri ile ilgili denetimler sıklaştırıldı.


Malatya'da, 5 Ocak 2020 tarihinde ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili gelişmelerden sonra İl Sağlık Müdürlüğü ile Malatya Diş Hekimleri Odası işbirliği çerçevesinde, ruhsatsız çalışan iş yerleri ile ilgili denetimlerin sıklaştırıldığını bildiren Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Murat Canbek, "Kaçak çalışan diş muayeneleri ile ilgili denetimler yoğunlaştırıldı. Son bir haftada, bugün kapatılan 2 iş yeri ile birlikte ruhsatsız olan 5 diş iş yeri kapatıldı. Bugün yapılan çalışmada da 2 ruhsatsız diş iş yeri mühürlendi" dedi.


"Yapılan operasyonlar göstermiştir ki, ruhsatsız diş iş yerlerine göz yumulması kanunsuzluk zincirini doğurur. Bugün insan sağlığını tehdit eden yetkisiz kişilere göz yumulması daha büyük kanunsuzluklar doğurur." diyen Canbek, ruhsatsız diş iş yerleri ile mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.


Canbek, "Bizlerin yıllardır mücadele verdiği diplomasız ve yetkisiz kişilerin ağızda çalışmasını engellemek aslında Türkiye'de kanunsuzluklara karşı bir mücadeledir." diyerek, bu konuda kendilerine yardımcı olan ve konunun üzerinde titizlikle duran İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - MALATYA

İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 14 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldüren "Çine Canavarı" hayatını kaybetti Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya isyan etti: Keşke ben ölseydim Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 00:09:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da ruhsatsız 5 diş yeri kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]