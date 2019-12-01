Malatya'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
6 saat önce
Malatya'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 silah ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:34 Kaynak: AA
Malatya'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde yaptığı uygulamada durumdan şüphelendiği 44 AAY 230 plakalı aracın sürücüsü E.Ç'yi durdurdu.
Araç içerisinde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Öte yandan polis ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde bir araç içerisinde bulunan şüphelinin üzerinde yaptığı aramada bir ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirdi.
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