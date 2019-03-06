Malatya'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Malatya'da, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli, gözaltına aldı.

Malatya'da, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli, gözaltına aldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde park halindeki otomobilde ve çağırdıkları sürücüsünün üzerinde arama yaptı.



Ekipler, 1 bıçak, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 şarjör ve 7 mermi ele geçirdi.



Sürücü, gözaltına alındı.

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