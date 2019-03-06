Son Dakika Haberleri: Malatya'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Malatya'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

1 saat önce

Malatya'da, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli, gözaltına aldı.

Malatya'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Malatya'da, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli, gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde park halindeki otomobilde ve çağırdıkları sürücüsünün üzerinde arama yaptı.

Ekipler, 1 bıçak, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 şarjör ve 7 mermi ele geçirdi.

Sürücü, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:46 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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