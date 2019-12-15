Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu tam otomatik silah ve av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu tam otomatik silah ve av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 12 Aralık'ta yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilen bir kişinin aracında ve ikametinde arama yapıldı.

Aramalarda ruhsatsız "CZ Model 25" marka uzun namlulu tam otomatik silah ile bu silaha ait 41 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 5 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malatya'da polis noktasına ateş açıldı
Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
18:52 Eminönün'de metrelerce "umut" kuyruğu - Son Dakika
18:52 İzmirli kadınlardan danslı protesto - Son Dakika
18:51 Ankara savunma sanayii başkanı demir'den 'kargu-2' açıklaması - Son Dakika
18:50 Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
18:47 Narkotik Eğitim Tırı Kütahya'da - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:55:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da ruhsatsız uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]