Malatya'da rüzgarın hasar verdiği hayvan çadırı için belediye seferber oldu - Son Dakika

Hekimhan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, küçükbaş hayvanların barındığı çadırı yırttı.

İlçede dün geceden beri etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Beykent Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Irgat, AA muhabirine, şiddetli rüzgar nedeniyle 400 küçükbaş hayvanın içende barındığı çadırın yırtıldığını söyledi.

Mağduriyetinin ilçe belediyesince giderildiğini aktaran Irgat, "Yardımımıza koşan Hekimhan Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise belediye olarak mağdur vatandaşlara yardım ettiklerini belirterek, "Dün gece saatlerinde etkili olan fırtınadan dolayı vatandaşımızın çadırı yırtılmıştır. Allah'tan hayvanlarda can kaybı yok. Belediye olarak kendisine çadırı temin ettik. Ekiplerimiz kurulumunu yapıyor. Hüseyin kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.