Malatya'da Sadrettin Konevi Caddesi'ndeki alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melekbaba Mahallesi Sadrettin Konevi Caddesi'nde altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına başlayan Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, çalışmalarını tamamladı.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, Hidayet Mahallesi sınırlarından başlayan Sadrettin Konevi Caddesi üzerinde çalışma yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu dönüşüm çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlandı. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı olarak üst yapı çalışmalarını yapıyoruz. Asfalt çalışmasını yaptığımız güzergah 4 mahallemizi ilgilendiriyor.. Çalışmaları yaptığımız caddemiz aynı zamanda minibüs ve otobüs güzergahı. Halkımıza çalışmaların yapıldığı dönemdeki sabırlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Malatya genelinde yaptığımız altyapı ve üst yapı çalışmalarımızın bir bölümünü de Melekbaba mahallemizde yapıyoruz. Çalışmalarımızla halkımızı hem kaliteli içme suyuna hem de kaliteli üstyapı çalışmalarına kavuşturuyoruz."

Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ise hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür etti.