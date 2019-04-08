Son Dakika Haberleri: Malatya'da Sağanak Etkili Oldu

Malatya'da Sağanak Etkili Oldu

1 saat önce

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da Sağanak Etkili Oldu, System.String[]
Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkili olan yağışın ardından, kent merkezinde trafik yavaşladı.

Vatandaşlar, otobüs durakları ve iş yerlerinin saçaklarının altında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yolda biriken sulardan dolayı kent halkı, yolun karşısına geçmekte zorluk yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:07 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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