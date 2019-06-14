Son Dakika Haberleri: Malatya'da sağanak etkili oldu
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Malatya'da sağanak etkili oldu

3 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak etkili oldu.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar, yağmurdan ıslanmamak için koşar adımlarla iş yerlerinin saçaklarına sığındı.
Bazı vatandaşlar ise caminin yanına geçerek yağmurun durmasını bekledi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:58 Kaynak: AA
Doğanşehir, Malatya, Güncel
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