Malatya'da sağanak etkili oldu
3 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak etkili oldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:58 Kaynak: AA
'nın Doğanşehir
ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar, yağmurdan ıslanmamak için koşar adımlarla iş yerlerinin saçaklarına sığındı.
Bazı vatandaşlar ise caminin yanına geçerek yağmurun durmasını bekledi.
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