Son Dakika Haberleri: Malatya'da sağanak etkili oldu
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Malatya'da sağanak etkili oldu

59 dakika önce

Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin saçaklarının altında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kıyafetleriyle başlarını kapatarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yollarda biriken sulardan dolayı trafik yavaş ilerledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:42 Kaynak: AA
Malatya, Güncel
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