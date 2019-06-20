Malatya'da sağanak etkili oldu
59 dakika önce
Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:42 Kaynak: AA
'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin saçaklarının altında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kıyafetleriyle başlarını kapatarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yollarda biriken sulardan dolayı trafik yavaş ilerledi.
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