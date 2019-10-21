Son Dakika Haberleri: Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

19 dakika önce

Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kıyafetleriyle başlarını kapatarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak sonucu yolda biriken sular nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Polis ekipleri araçları yönlendirirken, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların da zor anlar yaşadığı görüldü.

Malatya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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