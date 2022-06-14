Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi

Su baskınların yaşandığı fabrikalarda işletme sahiplerinin temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, sağanak yağışların bir süre daha kent genelinde etkili olması bekleniyor.

MALATYA - Malatya'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok fabrikada su baskınların yaşandığı Organize Sanayi Bölgesi 'nde ise yaklaşık 1,5 saat süreyle üretime ara verildi.

Kaynak: İHA

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