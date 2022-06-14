Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi - Son Dakika
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Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi

14.06.2022 17:59

Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi Malatya'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi

MALATYA - Malatya'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok fabrikada su baskınların yaşandığı Organize Sanayi Bölgesi'nde ise yaklaşık 1,5 saat süreyle üretime ara verildi.

Malatya'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Yeşilyurt ilçe sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı fabrikaların defolarını su bastı. Güvenlik nedeniyle elektriklerin kesildiği bölgede yaklaşık 1,5 saat süreyle farikalarda üretime ara verildi.

Su baskınların yaşandığı fabrikalarda işletme sahiplerinin temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, sağanak yağışların bir süre daha kent genelinde etkili olması bekleniyor.

Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi
Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi
Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi
Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Malatya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi - Son Dakika

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