Malatya'da yoğun yağışlar sele dönüştü! Depremzedelerin çadırları sular altında kaldı - Son Dakika
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Malatya'da yoğun yağışlar sele dönüştü! Depremzedelerin çadırları sular altında kaldı

15.03.2023 13:24

Dünden bu yana etkili olan sağanak yağışla birlikte sel felaketinin vurduğu Malatya'da birçok noktada göçük oluşurken, bazı evleri su bastı. Depremden kaçan vatandaşların sığındıkları çadırlar da sağanak yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Belediye ekipleri buralarda kalan vatandaşları tahliye etti.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ın ardından Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Yollarda göçükler oluşurken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

DEPREMZEDELERİN ÇADIRLARI DA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yağış nedeniyle depremzedelerin kaldığı bazı çadırları da su bastı. Buralarda kalanlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda trafikte de aksamalar yaşandı.

Malatya'da sağanak sele dönüştü

TARIM ARAZİLERİ DE SU ALTINDA

Doğanşehir ilçesinde aşırı yağış bölgede sele neden olurken, dereler taştı tarım arazileri su altında kaldı. Bölgede inceleme bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ekiplerin sahada çalışma yaptığını belirterek bu ana kadar kendilerine ulaşan yaralı ve can kaybı olmadığını söyledi.

Malatya'da sağanak sele dönüştü
Malatya'da sağanak sele dönüştü
Kaynak: İHA
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Doğanşehir, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da yoğun yağışlar sele dönüştü! Depremzedelerin çadırları sular altında kaldı - Son Dakika


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12:12 Malatya'da yoğun yağışlar sele dönüştü! Depremzedelerin çadırları sular altında kaldı
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SON DAKİKA: Malatya'da yoğun yağışlar sele dönüştü! Depremzedelerin çadırları sular altında kaldı - Son Dakika
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