Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi - Son Dakika
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Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi

14.06.2022 19:07

Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi

MALATYA - Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle hasat döneminde olan kayısı ve kiraz bahçeleri de zarar gördü. Kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak yer yer doluya dönüşürken, hasat döneminde olan kayısı ve kiraz bahçelerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Battalgazi Yarımcahan Mahallesi'nde ki kayısı üreticileri zararlarının büyük olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi
Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi
Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi
Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi - Son Dakika
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