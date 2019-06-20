Son Dakika Haberleri: Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor
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Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

1 saat önce

Malatya'da öğle saatlerinden itibaren yoğun sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor, System.String[]
Malatya'da öğle saatlerinden itibaren yoğun sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış sonrası kent merkezindeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kuytu yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.

Kentte yağış sırasında gökyüzü birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlanırken, uzmanlar yıldırım, yağış ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Öte yandan meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışın belli aralıklarla gün boyu devam edeceği bildirildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:57 Kaynak: İHA
Malatya, Güncel
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