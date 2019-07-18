Son Dakika Haberleri: Malatya'da sağanak yağış kayısı üreticilerini vurdu
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Malatya'da sağanak yağış kayısı üreticilerini vurdu

1 saat önce

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar kayısı üreticilerini vurdu.

Malatya'da sağanak yağış kayısı üreticilerini vurdu, System.String[]
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar kayısı üreticilerini vurdu.

Kayısının başkenti Malatya'da hasat dönemi sürerken, sergende kurutulan kayısılar yağmur altında kaldı. Yazıhan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış Yeniköy Mahallesi'ndeki kayısı üreticilerini vurdu.

Üreticiler her ne kadar kendi imkanlarıyla ürünlerini yağmurdan korumak istese de aniden bastıran yağış karşısındaki başarılı olamadı. Tonlarca kayısının yağmurdan etkilendiği olay sonrasında kayısı üreticileri yetkililere çağrıda bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi. - MALATYA
Yeniköy Mahallesi, Yazıhan, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:38 Kaynak: İHA
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