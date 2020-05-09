Malatya'da sağlık çalışanlarına alabalık ikram edildi - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir alabalık üretim tesisi yeni tip koronavirüsle (Kovid- 19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına, destek amacıyla balık ikram etti.



Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesinde alabalık üretimi yapan Ali Çiçek, sağlık çalışanlarına destek olma kararı aldı.

Çiçek, Kovid-19 salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için bin adet balık pişirdi. Balıklar, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezindeki sağlık çalışanlarına ve tedavi gören hastalara ikram edildi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Çiçek, "Hayatlarını ortaya koyarak fedakar bir şekilde çalışan tüm sağlık kahramanlarımıza, hocalarımıza ve yatan hastalarımıza bağışıklığa da yüksek katkısı olan 1000 porsiyon alabalık ikramımız olmuştur. Bu dönemi en kısa zamanda atlatmamız dileğiyle sağlıklı nice günlere." ifadelerini kullandı.