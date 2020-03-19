Malatya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Malatya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
MALATYA'da yaşayan vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, saat 21.00'de camlardan ve balkonlardan alkışladı.
MALATYA'da yaşayan vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, saat 21.00'de camlardan ve balkonlardan alkışladı.
Malatya'da, son zamanlarda ülkede yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle gece- gündüz yoğun şekilde çalışan sağlık personeline destek için vatandaşlar saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:06 Kaynak: DHA
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