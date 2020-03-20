Malatya'da, sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
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Malatya'da, sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Malatya'da, sağlık çalışanlarına alkışlı destekMALATYA'da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, Belediye Binası'nda alkışlı destek eylemi yaptı.

Malatya'da, sağlık çalışanlarına alkışlı destek

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, Belediye Binası'nda alkışlı destek eylemi yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar, son zamanlarda ülkede yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle gece- gündüz yoğun şekilde çalışan sağlık personeline destek için harekete geçti. Belediye çalışanları, hizmet binasında camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Belediye binası içerisinde bulunan iki köprüye dev ay-yıldızlı bayrak asılırken, 'Aziz milletimizin koronavirüse karşı verdiği mücadelede, 24 saat esasına göre yılmadan yorulmadan gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışlıyor, şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız' yazılı pankartı açıldı.

'TOPLU TAŞIMA, SAĞLIK PERSONELLERİNE ÜCRETSİZ'

Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık personeline destek için, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ücretsiz toplu taşıma hakkından yararlanmak için, sağlık personellerinin kartlarını göstermesi yeterli olacak.

Malatya'da, sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:32 Kaynak: DHA

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