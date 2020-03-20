Malatya'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz - Son Dakika

Malatya'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizi Kovid-19 salgınına karşı korumak için, gece-gündüz demeden, yılmadan ve yorulmadan mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımız, kurum kimlik kartlarını göstererek toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanabilecektir." ifadesine yer verdi.