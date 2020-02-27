Malatya'da sahte 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da sahte 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da sahte 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da sahte para basımında kullanılan 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke el geçirildi.

Malatya'da sahte 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da sahte para basımında kullanılan 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke el geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu "sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan 4 araması bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı takip sonucu şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin ikamet ve üst aramasında, sahte para basımında kullanılan 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı
Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da sahte 100 dolar metal banknot kalıbı ve 17 sikke ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]