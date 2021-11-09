Sahte alkol operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen operasyonda, sahte alkol ürettiği iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde, bir şüphelinin internet üzerinden yanıltıcı etiket bulunan faturasız ve bandrolsüz etil alkol ürünleri alarak, sahte içki üretip, sattığı belirlendi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 160 litre etil alkol, 60 litre sahte alkol, 11 adet alkol test kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.