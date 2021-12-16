Malatya'da sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da polis tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan "Zehir" operasyonu kapsamında kent merkezinde 2, Akçadağ ilçesinde 2 olmak üzere 4 ayrı adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda 73 litre el yapımı boğma rakı ve 4 bin 100 litre içki ham maddesi olmak üzere toplam 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliye 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA