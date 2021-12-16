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Malatya'da sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

16.12.2021 11:35
Malatya'da sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'da polis tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan "Zehir" operasyonu kapsamında kent merkezinde 2, Akçadağ ilçesinde 2 olmak üzere 4 ayrı adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda 73 litre el yapımı boğma rakı ve 4 bin 100 litre içki ham maddesi olmak üzere toplam 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliye 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA

Malatya'da sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

KOM Daire Başkanlığı, Malatya, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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