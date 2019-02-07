Son Dakika Haberleri: Malatya'da Sahte İçki Ele Geçirildi

Malatya'da Sahte İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Malatya'da 171 litre sahte içki ele geçirildi.

Malatya'da Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Malatya'da 171 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde operasyon düzenledi.

Ekipler, 171 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili yasal işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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