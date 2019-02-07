Malatya'da Sahte İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Malatya'da 171 litre sahte içki ele geçirildi.
Malatya
'da 171 litre sahte içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde operasyon düzenledi.
Ekipler, 171 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili yasal işlem yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:43 Kaynak: AA
İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu
Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti
Son Dakika! İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
Eşini Yumrukladığı İddia Edilen Ali İhsan Varol'u Bakanlık Affetmedi