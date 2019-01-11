Son Dakika Haberleri: Malatya'da Sahte İçki Operasyonu

Malatya'da Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde 4 ton sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde 4 ton sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretimi yapıldığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Kurulan özel ekip, bir mahallede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve bahçesinde yapılan aramada variller içinde yaklaşık 4 ton sahte içki ele geçirildi.

Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:40 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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