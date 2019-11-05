Son Dakika Haberleri: Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı

Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 600 litre sahte rakı, 60 litre etil alkol ve 5 alkol yapımında kullanan malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.


Hekimhan, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:14 Kaynak: DHA
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