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Malatya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen iki farklı operasyonda, 80 litre sahte içki ile 338 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Malatya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Malatya'da düzenlenen iki farklı operasyonda, 80 litre sahte içki ile 338 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde el yapımı sahte rakı imal ve satışı ile bandrolsüz kaçak sigara satışı yapılan adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ile iş yerlerinde arama yapan ekipler, 338 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 315 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı ile 80 litre sahte rakı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alına 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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