Malatya'da sahte para operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

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Malatya'da sahte para operasyonuna 1 tutuklama
6 saat önce
MALATYA'da polisin düzenlediği sahte para operasyonunda 54 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.
MALATYA'da polisin düzenlediği sahte para operasyonunda 54 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen 2 şüpheliyi evlerine yapılan operasyon ile gözaltına aldı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramada; 54 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Polis sahte paraya el koyarak şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:59 Kaynak: DHA
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