Malatya'da sahte polis kimliği taşıyan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da kendisini polis olarak tanıtan ve sahte polis kimliği taşıyan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, market görevlisiyle tartıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheli Y.Y.E'nin üst aramasında cüzdanının içerisinde başkası adına düzenlenmiş sahte polis kimlik kartı buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.