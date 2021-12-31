Malatya'da sahte ve kaçak alkol ele geçirildi, 70 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da polisin düzenlediği operasyonlarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girebilmeleri için çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinden toplam 1834 polisin katıldığı çalışmada halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklar, iş yerleri, AVM, tekel büfeleri, restoran, bar, birahane ve kafeler denetlendi.

Öte yandan, polisler piyasaya kaçak/sahte alkol sürebileceği değerlendirilen iş yeri ve şahıslara yönelik, 41 işyeri ve 1 depoda arama yaptı.

3816 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 3077 araç kontrol edildi, araması olan 70 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 577 litre etil alkol, 1699 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 15 litre sahte rakı, 5 litre sahte viski, 7 şişe bandrolsüz viski, 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek, 4 av tüfeği, 7 kesici alet, 110 uyuşturucu hap ve 159 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

7 şüpheliye Kabahatlar Kanunu, ruhsatsız silah bulundurma ve kaçakçılık suçlarından yasal işlem yapıldı.